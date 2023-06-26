Сборная Украины попала в скандал на молодёжном Евро-2023

Сборная Украины U21 попала в скандал на молодёжном чемпионате Европы — 2023. В матче с Хорватией (2:0), который прошёл 21 июня, в составе украинцев на поле вышли два футболиста, которые не имели права принимать участие в данной игре. Речь о полузащитнике Георгии Судакове и вратаре Анатолии Трубине.

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Дело в том, что оба футболиста 19 июня сыграли за основную сборную Украины, а 21 июня уже вышли в составе молодёжной сборной. Согласно правилам ФИФА футболист может быть использован в матчах молодёжного и взрослого уровня при условии, что между этими матчами будет два полных календарных дня перерыва.

Матч основной сборной Украины завершился 19 июня примерно в 21:00 мск, а игра украинской молодёжки на Евро началась 21 июня в 19:00 мск. Таким образом, Судаков и Трубин провели два матча на разных уровнях менее чем за 48 часов.

Стоит отметить, что на официальном уровне на нарушение регламента украинцами указала Федерация футбола Румынии, которой УЕФА запретил выпускать на поле нескольких игроков из-за несоблюдения этого же перерыва в 48 часов. При этом в УЕФА отказались комментировать ситуацию со сборной Украины в ответ на запрос румынских футбольных чиновников.