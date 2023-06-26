Деменко оценил идею участия команд Медиалиги в Кубке России

«Очень хорошо отношусь к этой инициативе. Потому что таким образом футболисты, по каким-то причинам не попавшие во Вторую лигу, имеют возможность проявить себя. Есть люди, которые готовы платить из своего кармана за то, чтобы ребята играли и получали практику. Тем более, эти турниры правильно преподносятся. Молодцы те, кто придумал и реализовал эту идею», – приводит слова Деменко Vprognoze.ru.