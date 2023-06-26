Деменко оценил идею участия команд Медиалиги в Кубке России

Деменко поддержал идею участия команд Медиалиги в Кубке России
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Максим Деменко поддержал идею участия медийных команд в розыгрыше Кубка России.
«Очень хорошо отношусь к этой инициативе. Потому что таким образом футболисты, по каким-то причинам не попавшие во Вторую лигу, имеют возможность проявить себя. Есть люди, которые готовы платить из своего кармана за то, чтобы ребята играли и получали практику. Тем более, эти турниры правильно преподносятся. Молодцы те, кто придумал и реализовал эту идею», – приводит слова Деменко Vprognoze.ru.
Инициатива по участию медийных команд в профессиональных матчах появилась в прошлом сезоне. Две команды, представляющие Медиалигу, приняли участие в Кубке России, турнире, проводимом под эгидой РФС. Этими клубами были 2DROTS, двукратные чемпионы Медиалиги, и «Амкал». Обе команды не дошли до поздних стадий Кубка и не встретились с клубами уровня Первой лиги или РПЛ.
В новом розыгрыше Кубка России сыграют уже три команды. Двумя из них стали «Родина Медиа» и тот же 2DROTS. Участие «Амкала» еще не подтверждено, хотя создатель команды Герман Попков заявлял о желании клуба участвовать в Кубке России вновь.
Вчера, 25 июня, в Казани прошел матч полуфинала Медиалиги между «Амкалом» и 2DROTS (0:1). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.