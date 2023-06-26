Соперниками "Оренбурга" на первых предсезонных сборах в Турции станут команды из Албании и Ирана

"Оренбург" объявил соперников по первому тренировочному сбору. Пресс-служба "Оренбурга" сообщила об отъезде команды на предсезонные сборы, которые пройдут в два этапа в Турции на базе клуба "Фенербахче". На первом сборе с 27 июня по 7 июля состоятся два товарищеских матча. 4-го июля подопечные Иржи Ярошика сыграют с албанским "Эгнатия", а 7-го июля - против клуба "Трактор" из Ирана. О соперниках на втором сборе будет объявлено дополнительно.