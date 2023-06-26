Фернандес ответил на вопрос о борьбе за чемпионство с «Зенитом»

«Прошлый сезон получился неудачным для «Динамо». Нам просто необходимо реабилитироваться. Пока не могу сказать, получится ли у нас побороться с «Зенитом» за чемпионство. Но мы постараемся забраться высоко!» — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.