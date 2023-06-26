«Реал» оставляет футболку с номером 9 для Мбаппе

Мадридский «Реал» оставляет девятый номер команды свободным для Килиана Мбаппе, который может присоединиться к клубу этим летом, сообщает Goal. В течение некоторого времени француз был на связи со «сливочными». Как сообщает источник, сделка между «ПСЖ» и «Реалом» тоже очень близка, и мадридский клуб заплатит сумму более € 200 млн.

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Как ранее сообщалось ESPN, Мбаппе очень хочет переехать в Испанию. Известно, что нападающий уже отказался продлевать контракт с парижским клубом до 2025 года. Его нынешние условия истекают в 2024 году, а это значит, что французской команде необходимо продать Мбаппе, пока они ещё могут потребовать за него бóльшую сумму.