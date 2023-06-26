Глава судейства РФС: не готовимся к практике общения арбитров после матчей

«Общение судей после матчей сейчас не обсуждается. Я общался с австралийскими коллегами: у них была специальная программа действий, которая направлена на послематчевые интервью, публикации фактов принятия решений и прочее. Но сейчас у нас фокус внимания направлен не на это. В ближайшее время к практике общения судей после матчей не готовимся», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.