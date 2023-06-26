Арбитр Карасев объяснил, почему удалил Рошу с матча «Спартак» — ЦСКА

— Вот как бывает, опыта много, игр много, а такое случилось впервые, когда надо было принимать решение об удалении за какой то оскорбительный или непристойный жест. Такого у меня не было, всегда были футбольные вещи. Век живи, век учись. Иногда ты просто к этому не готов, потому что игра идет нормально, под контролем, футболисты тебя понимают, и тут происходит такая ситуация.



Со спины мне было сложно понять, я мог только догадываться, что показал Соболев. Пошел диалог с ассистентом, который видел этот момент. Он донес до меня информацию, мы всё проговорили, мы были готовы удалять Соболева, потом пошла дополнительная информация от ассистента, что Роша показал такой же жест в сторону ассистента и трибун. Мотив, почему Роша это делал, в игре очень сложно понять, мы не можем подойти его и спросить, для чего он это делает. Правила говорят о том, что непристойный жест в адрес кого либо наказывается красной карточкой. Мы еще раз проговорили момент с ассистентом, и, согласно правилам, удалили обоих игроков. Дальше уже было решение КДК, — сказал Карасев в программе «Громко» на «Матч ТВ».