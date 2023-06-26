«Милан» ведёт переговоры с «ПСЖ» по трансферу Мауро Икарди

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди возродил карьеру, проведя хороший сезон за «Галатасарай» на правах аренды. Аргентинцем, которому не находится места в основном составе парижан, теперь заинтересовался «Милан», сообщает Sport Mediaset.

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30-летний Икарди забил 22 гола и отдал семь результативных передач в 24 матчах Суперлиги за команду из Стамбула, что помогло «Галатасараю» выиграть чемпионский титул впервые за четыре года. Мауро вернулся в столицу Франции, но «ПСЖ» не намерен сохранять нападающего и готов принимать заявки.

По информации итальянских СМИ, «Милан» уже связался с парижским клубом по поводу трансфера Икарди, который оценивается в € 15–20 млн. Сумма подходящая для «россонери», но чистая заработная плата игрока в размере € 7 млн за сезон может стать проблемой.