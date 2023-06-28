ПСЖ готов продать Верратти в «Аль‑Хиляль»

Парижский клуб готов продать игрока сборной Италии за 80 миллионов евро. Сам Верратти рассчитывает получить в Саудовской Аравии «восьмизначный контракт». По данным журналиста Николы Скиры, зарплата 30 летнего футболиста может составить 25 миллионов евро в год.