ПСЖ готов продать Верратти в «Аль‑Хиляль»

«Аль Хиляль» ведет переговоры по трансферу полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Corriere della Sera.
Парижский клуб готов продать игрока сборной Италии за 80 миллионов евро. Сам Верратти рассчитывает получить в Саудовской Аравии «восьмизначный контракт». По данным журналиста Николы Скиры, зарплата 30 летнего футболиста может составить 25 миллионов евро в год.
Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. В сезоне 2022/23 футболист сделал одну результативную передачу в 38 матчах за парижан во всех турнирах.