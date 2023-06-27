Месси признан лучшим легионером сезона в чемпионате Франции

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Франции по мнению болельщиков. Он получил более 52% голосов.

Также на награду претендовали следующие футболисты: Алексис Санчес («Марсель»), Джонатан Дэвид («Лилль») и Фоларин Балогун («Реймс).

Ранее Месси объявил, что покинет «ПСЖ» - в качестве свободного агента он перешёл в клуб из МЛС «Интер Майами».

После «Барселоны» Месси провёл два сезона за «ПСЖ» и стал двукратным чемпионом Франции.

В сезоне-2022/2023 Месси сыграл в 41 матче в составе «ПСЖ» во всех турнирах, забил 21 мяч и стал автором 20 результативных передач.