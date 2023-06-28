«Манчестер Сити» отказался от Райса из-за рекордной суммы, предложенной «Арсеналом»
«Манчестер Сити» вышел из гонки за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса после того, как «Арсенал» предложил за переход английского футболиста около € 122 млн. Об этом сообщает журналист Джек Гохан в «Твиттере».
Если трансфер состоится, то 24-летний Райс станет самым дорогим британским игроком в истории футбола. Рекорд удерживает переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн.
Ранее появилась информация, что «Вест Хэм» отклонил это предложение «Арсенала», однако стороны должны прийти к договорённости. «Молотобойцев» устраивает сумма, но не порядок выплаты гарантированной части. «Арсенал» хотел растянуть этот период на пять лет, но «Вест Хэм» хочет получить всю сумму гораздо раньше.
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