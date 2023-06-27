В «Арсенале» определились с альтернативой Деклану Райсу

Лондонский «Арсенал» готов сконцентрироваться на подписании полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана, если не сумеет договориться с «Вест Хэмом» о переходе Деклана Райса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Приоритет для «канониров» — подписание 24-летнего Райса, за которого они уже предложили € 88+17 млн. Однако «Вест Хэм» отклонил предложение, не желая получать выплаты следующие пять лет. Вероятно, «молотобойцы» не только хотят получить большую сумму, но и желают это сделать в кратчайшие сроки.