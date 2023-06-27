В «Барселоне» — финансовый крах

«Барселона» не только не имеет свободных средств для подписания новых игроков, но также сильно ограничена в свободных средствах заработного фонда, практически не имея возможности зарегистрировать ни одну новую сделку. На этой неделе клуб проведёт заседание совета директоров, который рассмотрит сложившуюся ситуацию. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Вчера, 26 июня, сине-гранатовые объявили о подписании свободным агентом Илкая Гюндогана, ранее выступавшего за «Манчестер Сити». Клуб договорился и о переходе 18-летнего вундеркинда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке, но у «Барселоны» нет средств для оплаты трансфера. Если сделка всё-таки состоится, не исключено, что игрок сразу же отправится в обратную аренду, так как клуб не сможет его зарегистрировать.