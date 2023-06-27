Бекхэм выложил совместное фото с Зиданом

Совсем недавно французской легенде исполнилось 51. Но спортсмен и тренер до сих пор в отличной форме. Смотря на фото, которым поделился в социальных сетях Дэвид, сложно не разделить эмоции подписчиков, а они в восторге.

© Чемпионат.com

Зиннедин Зидан уже 2 года находится в свободном плавание после ухода из «Реала». Совсем недавно появились сообщения, что он возвращается к тренерской работе, но никаких официальных подтверждений не последовало. На общем фото с Бекхэмом, футболист отлично выглядит. Он до сих пор подтянут, как будто и не уходил с поля. Поверить в то, что Зидану исполнилось 51 невозможно.

Соцсети

Тот же эффект от Дэвида Бэкхэма. Он тоже никак не похож на 48-летнего отца 4 детей. Но если в его случае, все были уверены, что дело в жёсткой диете и режиме тренировок от его жены, Виктории. То после совместного фото двух легенд понятно: просто звёзды футбола не стареют.