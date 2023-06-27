Полузащитник "Спартака" Умяров рассказал о восстановлении после травмы

«Самая главная мысль — поскорее выйти на футбольное поле. Эта мысль сопровождалась полгода. Выдались очень тяжёлые полгода. На каждом этапе восстановления думал о разном.



Сначала были одни сроки, а в Дубае получилось так, что поняли, что нужна операция. Ждали операцию. Семья и близкие помогали не закиснуть. Хорошо, что всё завершилось так, как есть сейчас», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.