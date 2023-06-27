«Ливерпуль» начал переговоры о трансфере полузащитника Лавиа

Мерсисайдцы начали переговоры с «Саутгемптоном» о трансфере 19-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо . «Ливерпуль» рассматривает Лавиа как одного из игроков, которые могут усилить линию полузащиты. Другими вариантами являются Кефрен Тюрам из «Ниццы» и Куадио Коне из «Боруссии» Менхенгладбах.

Интерес к Лавиа также проявляют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы пока не ведут активной работы над трансфером. Отмечается, что «Саутгемптон» хочет получить более 40 миллионов фунтов за игрока.