Полузащитник «Спартака» высказался о работе экс-гендиректора Мележикова

«Пока не общался с новым руководством. Евгения Владимировича (Мележикова. — Прим. «Чемпионата») только поздравлял с днём рождения ещё до его ухода. Думаю, что в любом случае пообщаемся.



Насколько часто футболисты взаимодействуют с гендиректором? В любом случае гендиректор — это важная часть всей структуры клуба. Понятно, что за спортивную часть более ответственен спортивный директор. Но генеральный директор — это всё, что происходит за пределами футбольного поля. Связь была всегда достаточно близкая, так как Евгений Владимирович всегда был с командой, всегда был на связи — приходил и поддерживал в тяжёлые моменты», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.