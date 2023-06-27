Мажич прокомментировал свое назначение в РФС

«Благодарю руководство Российского футбольного союза за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – это большой вызов для меня. С 2019 года в России запущена большая программа по реформированию футбольного судейства. За это время было сделано многое, особенно на начальном уровне подготовки, но нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед. Российская Премьер-лига и Кубок России – это витрина российского футбола и моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах», — приводит слова Мажича официальный сайт РФС.