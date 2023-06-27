«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2023/24.

«Глубокая связь между Манчестером и его богатым промышленным наследием прекрасно представлена в нашем новом домашнем комплекте.



Он отдает дань уважения культовой красной розе города в потрясающем геометрическом дизайне и вдохновлен мостом через реку Эруэлл, который соединяет Манчестер и Солфорд и является символом силы города и его глубокого влияния на мир во время промышленной революции.



Новая домашняя форма также отражает непоколебимую приверженность и любовь болельщиков к «Юнайтед», служа напоминанием об их вечной вере в клуб.



Преимущественно красная футболка украшена черными деталями на плечах и круглым вырезом горловины из плоской вязки в красную, белую и черную полоску. Клубная эмблема и логотип adidas ярко сияют белым цветом на груди, придавая дизайну элегантность и стиль.



Кроме того, новый домашний комплект полностью изготовлен из переработанных материалов, что демонстрирует приверженность adidas экологичности и постоянные усилия компании по борьбе с пластиковыми отходами.



Это шаг к более экологичному будущему, сочетающий в себе высококачественную одежду с экологичными решениями», – говорится в сообщении клуба.