Fan ID не потребуется для посещения матча за Суперкубок России

«Мы примем знаковый турнир для нашего футбола, это Суперкубок России, который пройдет 15 июля. Начало матча в 17:00. Важно, что Суперкубок пройдет без применения карты болельщика.



Неделю назад был большой визит представителей РФС (Российского футбольного союза) и представителей ЦСКА и «Зенита». ЦСКА говорил о том, что только организованных болельщиков у них будет порядка 12 тысяч человек. Соизмеримо у «Зенита». И плюс те люди, которые приедут сюда самостоятельно. По моей информации, билеты поступят в продажу сегодня-завтра», – сказал Леонов.