Тренер Балахнин объяснил, как Украина может избежать наказания за нарушение регламента ФИФА

«Этот пункт регламента связан с заботой о здоровье молодых ребят. Поэтому могут и не наказать украинцев, если тем удастся доказать, что эти игроки сумели полностью восстановиться.



К тому же, по времени нарушение регламента минимальное. Не будем забывать еще и о том, что речь идет об Украине, которой сейчас позволено многое», – сказал Балахнин.