Тренер Балахнин объяснил, как Украина может избежать наказания за нарушение регламента ФИФА
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин заявил, что сборная Украины может избежать наказания за нарушение регламента Международной федерации футбола (ФИФА) на молодежном чемпионате Европы среди игроков не старше 21 года, сообщает Vprognoze.ru.
«Этот пункт регламента связан с заботой о здоровье молодых ребят. Поэтому могут и не наказать украинцев, если тем удастся доказать, что эти игроки сумели полностью восстановиться.
К тому же, по времени нарушение регламента минимальное. Не будем забывать еще и о том, что речь идет об Украине, которой сейчас позволено многое», – сказал Балахнин.
Украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков были задействованы 19 июня в матче основной национальной команды с Мальтой в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года, а затем вышли на поле 21 июня в поединке молодежной сборной с хорватами.
Разница между двумя играми составила меньше 48 часов, что противоречит регламенту ФИФА, который запрещает играть за основную и молодежную сборную, если с момента первого матча прошло меньше двух суток.