Футболист «Спартака» прокомментировал новости об интересе со стороны «Локомотива»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что у него не было контактов с представителями столичного «Локомотива» по поводу возможного перехода.

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Ранее председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных в интервью «Матч ТВ» похвалил Зиньковского, заявив об интересе «красно зеленых» к игрокам такого уровня.

— Со мной из «Локомотива» никто не связывался. Я увидел новость, на этом все. Ни агенты, ни «Локомотив» со «Спартаком» мне ничего не говорили и не спрашивали. Я отдыхал, меня не трогали.

— Твои эмоции, когда увидел такие новости?

— Стандартная, такое появляется.

— Такие новости не могут появляться беспочвенно. Значит, вашу кандидатуру реально рассматривали и так или иначе вам поступали сигналы.

— Мне точно сигналов не поступало. Прям точно. Я знаком с Михаилом Галактионовым. Не близко, но знаком. Знаю, что я в какой то степени нравлюсь ему как футболист. Но это все, что я слышал. Думаю, что все дела с трансферами и прочее — до этого далеко. Даже не знаю, как это еще объяснять.

— Не общались с Галактионовым?

— Нет. У меня свои дела, да и мы в разных клубах. Если бы были какие то дела после новостей, мне бы позвонили агенты или Ларин, как то бы дальше контактировали. Или если бы из клуба сказали. Но такого ничего нет.

— Что может вас заставить задуматься о смене команды?

— Ничего. На данный момент все хорошо, начинаем готовиться к сезону, — передает слова Зиньковского корреспондент «Матч ТВ».