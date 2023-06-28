Открылась продажа билетов на матч Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА

Пресс-служба Olimpbet Суперкубка России в своём телеграм-канале объявила о старте продаж билетов на решающий матч турнира, который пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля. В нём сыграют действующий чемпион России «Зенит» и обладатель Фонбет Кубка России ЦСКА.

Стоимость билетов – от 700 рублей. Карта болельщика (Fan ID) для посещения этой встречи не требуется. Матч «Зенит» — ЦСКА начнётся 15 июля в 17:00 мск.

«Зенит» — действующий победитель Российской Премьер-Лиги, он побеждает в лиге пятый раз подряд. В случае победы над ЦСКА клуб из Санкт-Петербурга завоюет Суперкубок России (Кубок сезона СССР) в девятый раз и в третий раз подряд.