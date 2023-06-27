Стал известен исход переговоров "Локомотива" с "Ахматом" по нападающему Конате

«Переговоры велись, но не увенчались успехом, потому что клуб из Грозного запросил €4 млн. При этом «Локомотив» планирует подписать Конате бесплатно следующим летом, когда он станет свободным агентом», — добавил источник «Чемпионата».

25-летний Конате выступает за команду из Грозного с лета 2021 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах, забив 13 голов и отдав результативную передачу. В России Конате впервые оказался в 2016 году, когда перешёл в «Урал». В 2019 году он играл за «Тамбов», а затем два года представлял подмосковные «Химки».