Капитан "Спартака" признался, что поправился за время отпуска

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как провёл летний отпуск. Он признался, что успел набрать несколько килограммов лишнего веса, но не успел съездить в Грузию.

«Отпуск провёл в Москве. Занимался делами и здоровьем. Всё в штатном режиме. Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов. Сколько? Немного, рабочий вес», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов .

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом в пятом сезоне подряд. Армейцы в свою очередь завоевали Фонбет Кубок России. В матче за Суперкубок страны встретятся именно «Зенит» и ЦСКА. Игра состоится 15 июля в Казани.