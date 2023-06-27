Капитан «Спартака» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

«С какими мыслями вхожу в новый сезон? Это будет новый сезон. Понятное дело, что не будет еврокубков — будет разыгрываться одно место чемпиона страны. Завтра начнём подготовку к сезону в Тарасовке.



Новый сезон, всё заново. Стартуем в равных условиях. Что касается отключиться от футбола, то зачем мне от него отключаться? Я очень люблю футбол. Думал, анализировал — это нормально», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.