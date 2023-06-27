Капитан «Спартака» поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Капитан «Спартака» Джикия поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ
Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«С какими мыслями вхожу в новый сезон? Это будет новый сезон. Понятное дело, что не будет еврокубков — будет разыгрываться одно место чемпиона страны. Завтра начнём подготовку к сезону в Тарасовке.
Новый сезон, всё заново. Стартуем в равных условиях. Что касается отключиться от футбола, то зачем мне от него отключаться? Я очень люблю футбол. Думал, анализировал — это нормально», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту». Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом пятый раз подряд.
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