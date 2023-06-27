Более 80% футболисток в Европе жалуются на неудобные бутсы: многие носят ортопедические стельки и прорезают дыры, чтобы избежать мозолей. Среди темнокожих этот показатель выше
Более 80% футболисток в Европе жалуются на неудобные бутсы.
Согласно опросу Ассоциации европейских клубов, в котором приняли участие 350 спортсменок из 16 ведущих команд, 82% футболисток испытывает дискомфорт, мешающий их работоспособности. При этом пятая часть опрошенных заявила, что адаптировала свои бутсы с целью добиться максимального комфорта.
При этом 34% опрошенных отметили дискомфорт в районе пяток. Большинство игроков использует ортопедические стельки, а некоторые из опрошенных заявили, что прорезают в бутсах отверстия, чтобы избежать постоянного натирания и образования мозолей. Отмечается, что темнокожие спортсменки жалуются на неудобства чаще светлокожих – 48% против 32%.
Отмечается, что представленные на современном рынке женские бутсы неспособны в достаточной степени обеспечить профилактику травматизма спортсменок.
В исследовании, которое проводилось в течение 18 месяцев, изучались различия между женскими и мужскими стопами, включая ширину, высоту сводов, длину плюсны, угол наклона плюсневого сустава и окружность лодыжки относительно длины стопы. Также изучалось расположение шипов на бутсах и его влияние на движения спортсменок.
«Наша цель довольно проста – она заключается в том, чтобы подобрать подходящую обувь для каждой из женщин и девушек, играющих в футбол по всему миру», – сказал исполнительный директор ECA Чарли Маршалл.
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