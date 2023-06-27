«Манчестер Сити» интересен игрок «Краснодара»

Скауты английских клубов «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» посетили матч между сборными Уэльса и Армении, в котором следили за полузащитником армянской команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

© РИА Новости

Как утверждает издание, скауты английских клубов приехали на матч по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены от игрой хавбека. Отмечается, что официальных предложений от них в российскую команду не поступало.

Сперцян в матче против сборной Уэльса отметился результативной передачей. Его команда одержала победу со счетом 4:2. Полузащитник провел на поле весь матч.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду.