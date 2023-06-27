Вратарь Беленов подпишет контракт с «Факелом»

Александр Беленов, российский вратарь, переходит в футбольный клуб «Факел» из Воронежа. По информации журналиста Ивана Карпова, Беленов уже расторг контракт с «Рубином» и завтра, 28 июня, пройдёт медосмотр в новой команде.

Ожидается, что контракт будет подписан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

Беленов перешёл в «Рубин» в 2022 году и провёл за команду три матча, пропустив пять мячей. Его контракт с казанской командой был рассчитан до конца следующего сезона.

В концовке прошлого сезона «Рубин» возглавил Рашид Рахимов. Известно, что у него напряжённые отношения с голкипером.