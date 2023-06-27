Агент: в Европе может быть бурная реакция на переход Кузяева

Агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ высказался о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в венгерский «Ференцварош».

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Издание Metaratings сообщило, что «Ференцварош» опасается подписывать Кузяева из-за возможной реакции общественности и высокой зарплаты футболиста.

Турецкие СМИ писали о готовящемся переходе Кузяева в «Бешикташ». 30 июня полузащитник станет свободным агентом после ухода из «Зенита».

– В Европе может быть бурная реакция на переход Кузяева. А Венгрии вроде президент достаточно лояльно относиться к России. Это во-первых. А во-вторых, Черчесов тоже вроде гражданство еще не менял. Вроде российский же специалист.

– Также говорят, что венгров смущает высокая зарплата Кузяева. Может, это настоящая проблема?

– Может быть. Тут вопрос к его агентам, я не знаю всех нюансов. Для Венгрии его зарплата в «Зените», конечно, большая.

– Мы слышим об интересе к Далеру от клубов из Венгрии и Турции. Думаете это предел для него? Большая Европа останется мечтой?

– Он мечтает играть в Испании, но думаю, что из-за политической ситуации его не возьмут ни туда, ни в Италию. Не потому что он не дотягивает по уровню игры, а именно из-за политики.

– Стоит ли вообще уходить из «Зенита» в «Ференцварош»?