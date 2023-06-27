Агент: в Европе может быть бурная реакция на переход Кузяева

Агент Сафонов: В Европе может быть бурная реакция на переход Кузяева
Агент Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ высказался о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева в венгерский «Ференцварош».
Издание Metaratings сообщило, что «Ференцварош» опасается подписывать Кузяева из-за возможной реакции общественности и высокой зарплаты футболиста.
Турецкие СМИ писали о готовящемся переходе Кузяева в «Бешикташ». 30 июня полузащитник станет свободным агентом после ухода из «Зенита».
– В Европе может быть бурная реакция на переход Кузяева. А Венгрии вроде президент достаточно лояльно относиться к России. Это во-первых. А во-вторых, Черчесов тоже вроде гражданство еще не менял. Вроде российский же специалист.
– Также говорят, что венгров смущает высокая зарплата Кузяева. Может, это настоящая проблема?
– Может быть. Тут вопрос к его агентам, я не знаю всех нюансов. Для Венгрии его зарплата в «Зените», конечно, большая.
– Мы слышим об интересе к Далеру от клубов из Венгрии и Турции. Думаете это предел для него? Большая Европа останется мечтой?
– Он мечтает играть в Испании, но думаю, что из-за политической ситуации его не возьмут ни туда, ни в Италию. Не потому что он не дотягивает по уровню игры, а именно из-за политики.
– Стоит ли вообще уходить из «Зенита» в «Ференцварош»?
– «Ференцварош» все-таки в Лиге чемпионов будет играть. Далеру решать. Человек, наверное, поиграл, заработал. То, что он заиграет в Турции, я не сомневаюсь. В «Зените» он выиграл уже все что можно. Может быть, хочется каких-то новых ощущений, пожить в Европе. То, что ему турки предлагают, наверное, он ближе к ним по менталитету.