По данным нескольких источников, на протест пришли около 100 болельщиков «Манчестер Юнайтед». Их главная цель — уход семьи Глейзеров из команды, к стадиону они пришли с соответствующими баннерами. Отметим, что взаимоотношения между двумя сторонами испортились много лет назад, сейчас болельщики пытаются надавить на владельцев, чтобы они согласились на продажу команды. Сообщалось, что Глейзеры заинтересованы в продаже клуба в 2023 году.