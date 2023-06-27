Экс‑тренер «Спартака» оценил уровень команд в России

Экс‑тренер «Спартака»: «Высококлассный футбол европейского уровня в России показывает только «Зенит»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил «Матч ТВ», что в российском футболе только «Зенит» показывает игру европейского уровня.
В прошедшем сезоне МИР РПЛ «Зенит» завоевал чемпионство, набрав 70 очков. 24 июня прошла жеребьевка группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
— «Спартак» попал в сильную группу в Кубке России: «Краснодар», «Динамо», «ПАРИ НН». Какие перспективы?
— Все команды примерно равны, нет фаворита, потому что разница между командами небольшая. Нет гарантии, что «Спартак» выйдет из группы. Многое будет зависеть от того, как пройдет летняя подготовка. Уровень футбольных команд в России в целом выровнялся. Фаворита можно выделить в другой группе — «Зенит». Только они сейчас показывают высококлассный футбол европейского уровня, — сказал Гладилин «Матч ТВ».
Соперниками «Зенита» по группе С в Кубке России станут «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика». Турнир стартует 25 июля.