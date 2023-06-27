Экс‑тренер «Спартака» оценил уровень команд в России

— Все команды примерно равны, нет фаворита, потому что разница между командами небольшая. Нет гарантии, что «Спартак» выйдет из группы. Многое будет зависеть от того, как пройдет летняя подготовка. Уровень футбольных команд в России в целом выровнялся. Фаворита можно выделить в другой группе — «Зенит». Только они сейчас показывают высококлассный футбол европейского уровня, — сказал Гладилин «Матч ТВ».