Стало известно, в какой клуб может перейти Алексей Миранчук

27-летний российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук , который на правах аренды выступал за «Торино», может продолжить карьеру в «Вероне», информирует Tuttomercatoweb.

Согласно сведениям источника, «Верона» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету.

Отметим, что Алексей Миранчук покинул «Локомотив» в 2020 году, перейдя в «Аталанту». Клуб из Бергамо приобрёл игрока за € 14,5 млн. За два сезона российский полузащитник не смог закрепиться в основном составе команды. Прошедший сезон он провёл в аренде в «Торино». Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и шестью голевыми пасами в 31 матче в сезоне-2022/2023.