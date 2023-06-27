Мостовой предсказал, как изменится судейство в России с приходом Мажича

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Не вижу разницы между людьми, которые были и каждый год менялись, с теми, кто пришёл сейчас. Пришёл VAR на помощь, но даже он беспомощен зачастую в судейских решениях.



Если мы хотим уменьшить количество ошибок, то рядом с судьями должны быть люди, которые всю жизнь играли в футбол. Они не исключат все ошибки, но уменьшат их количество. С приходом Мажича с судейством в России ничего не изменится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.