Экс-игрок «Челси» Кулибали рассказал о причинах перехода в «Аль-Хилаль»

«Я доволен своим решением по многим причинам. Я мусульманин, и я еду в подходящую страну. Я счастлив играть в лиге, которая развивается, и я надеюсь, что смогу помочь Саудовской Аравии и «Аль-Хилалю» написать историю спорта, этот контракт действительно важен.



Я могу помочь своей семье жить хорошо – своим родителям, двоюродным братьям и сестрам – и поддерживать деятельность своей некоммерческой организации Capitane du Coeur в Сенегале. Мы начали со строительства детской больницы в деревне, где родились и поженились мои родители, которая называется Нгано.



У меня не было гарантий регулярного игрового времени [в «Челси»]. Я всегда был профессионалом, но мне не нравится сидеть на скамейке запасных, ничего не делая. Я предпочитаю место, где меня хотят видеть, где я нахожусь в центре проекта и могу быть примером для молодых игроков. АПЛ – фантастическая лига, и в ней есть отличные игроки. Они ожидали увидеть Кулибали из «Наполи», но я думаю, что мой сезон был не так уж плох.



Мне нужно было время, и за один год я не смог доказать, чего хочу, из-за выбора тренера и клуба. Пришло время, и я должен был принять решение. Мои товарищи по команде прислали мне много сообщений. Они сожалеют, но я должен готовиться к Кубку африканских наций. Это самое важное для меня – Сенегал хочет снова победить, но это будет нелегко», – сказал защитник «Аль-Хилаля» в интервью Corriere dello Sport.