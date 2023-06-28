«Динамо» предложит Арсену Захаряну новый долгосрочный контракт

Московское «Динамо» намерено продлить контракт с полузащитником Арсеном Захаряном.

По информации «Спорт-экспресс», в ближайшее время бело-голубые предложат 20-летнему российскому полузащитнику новый долгосрочный контракт. Отметим, что нынешнее соглашение Арсена с динамовцами рассчитано до 30 июня 2024 года.

В августе 2022 года в «Динамо» поступил официальный запрос от «Челси» по покупке Захаряна, однако эта сделка также сорвалась по техническим причинам, связанным с получением оплаты за трансфер полузащитника.