«Динамо» предложит Арсену Захаряну новый долгосрочный контракт

Московское «Динамо» намерено продлить контракт с полузащитником Арсеном Захаряном.
По информации «Спорт-экспресс», в ближайшее время бело-голубые предложат 20-летнему российскому полузащитнику новый долгосрочный контракт. Отметим, что нынешнее соглашение Арсена с динамовцами рассчитано до 30 июня 2024 года.
В августе 2022 года в «Динамо» поступил официальный запрос от «Челси» по покупке Захаряна, однако эта сделка также сорвалась по техническим причинам, связанным с получением оплаты за трансфер полузащитника.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах и отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн.