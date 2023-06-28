«Марсель» хочет подписать нападающего «Зенита» Клаудиньо

Французский «Марсель» проявляет интерес к подписанию нападающего «Зенита» Клаудиньо. В переходе 26-летнего бразильского футболиста заинтересован лично президент команды Пабло Лонгория. Об этом сообщает Foot221.

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Отметим, ранее в СМИ появилась информация об интересе «Марселя» к подписанию нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Однако спортивный директор команды Хавьер Рибалта опроверг подобную информацию. По Клаудиньо бразильские СМИ докладывали, что игрока в своём составе очень хочет видеть «Фламенго», желающий усилить атакующую линию. Легионера «Зенита» называют «ключевой» трансферной целью.