В Италии запретили спортсменам использовать 88-й номер

Итальянская федерация футбола, а также министерство внутренних дел и министерство спорта приняли совместное решение запретить футболистам использовать число 88 на своих футболках. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Запрет вступает в силу начиная со следующего сезона. Уточняется, что такое решение продиктовано борьбой с антисемитизмом. Помимо числа 88, инициатива также запрещает использование болельщиками символов, «которые могут напоминать о нацизме». В частности, болельщикам запрещается использовать дискриминационные формулировки.

Уточняется, что число 88 попало под запрет из-за того, что среди неонацистов оно символизирует сокращённое нацистское приветствие.