Пирло возглавил итальянский футбольный клуб "Сампдория"
Итальянский футбольный клуб "Сампдория" назначил на пост главного тренера команды Андреа Пирло. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Пирло 44 года, его последним местом работы был турецкий "Фатих Карагюмрюк", за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Ранее специалист также трудился в итальянском "Ювентусе", под его руководством туринский клуб выиграл Кубок Италии (2021) и Суперкубок Италии (2020). В качестве игрока Пирло выступал за "Ювентус", "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан" и "Нью-Йорк Сити". Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года, завоевал серебро чемпионата Европы - 2012, бронзу Кубка конфедераций - 2013.
В прошедшем сезоне "Сампдория" заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу, набрав 19 очков в 38 матчах турнира. Сезон-2023/24 команда проведет во втором по силе дивизионе первенства страны.