Пирло 44 года, его последним местом работы был турецкий "Фатих Карагюмрюк", за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. Ранее специалист также трудился в итальянском "Ювентусе", под его руководством туринский клуб выиграл Кубок Италии (2021) и Суперкубок Италии (2020). В качестве игрока Пирло выступал за "Ювентус", "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан" и "Нью-Йорк Сити". Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года, завоевал серебро чемпионата Европы - 2012, бронзу Кубка конфедераций - 2013.