Малком вернулся в расположение «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале опубликовала видео с нападающим Малкомом, который приступил к тренировкам с командой после отпуска.

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26-летний Малком закончил сезон-2022/2023 досрочно из-за рождения сына Габриэла, появившегося на свет 13 мая. Однако это не помешало бразильцу стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 23 мяча в 27 встречах. Всего у Малкома 26 голов и девять результативных передач в 33 матчах прошлого сезона. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.