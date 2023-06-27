"Барселона" из-за финансовых проблем может продать Де Йонга

Каталонская "Барселона" в летнее трансферное окно может расстаться со своим нидерландским полузащитником Френки Де Йонгом. Как сообщает источник, "Барселона" по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют клубу комфортно чувствовать себя на трансферном рынке и регистрировать новые контракты игроков. Чтобы улучшить свое положение, каталонцам требуется значимая продажа этим летом. Одним из кандидатов на уход является футболист сборной Нидерландов Френки Де Йонг, за которого можно выручить солидную сумму отступных. Испанский клуб может распрощаться со своим полузащитником, если по нему поступит очень выгодное финансовое предложение.