"Барселона" из-за финансовых проблем может продать Де Йонга

"Барселона" из-за финансовых проблем может продать полузащитника Френки Де Йонга
Каталонская "Барселона" в летнее трансферное окно может расстаться со своим нидерландским полузащитником Френки Де Йонгом. Как сообщает источник, "Барселона" по-прежнему испытывает серьезные финансовые проблемы, которые не позволяют клубу комфортно чувствовать себя на трансферном рынке и регистрировать новые контракты игроков. Чтобы улучшить свое положение, каталонцам требуется значимая продажа этим летом. Одним из кандидатов на уход является футболист сборной Нидерландов Френки Де Йонг, за которого можно выручить солидную сумму отступных. Испанский клуб может распрощаться со своим полузащитником, если по нему поступит очень выгодное финансовое предложение.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к хавбеку каталонской "Барселоны" Френки Де Йонгу проявляют интерес европейские гранды. В частности, сообщалось о желании мюнхенской "Баварии" и английского"Манчестер Юнайтед" переманить полузащитника к себе.
26-летний Френки Де Йонг является футболистом каталонской "Барселоны" с лета 2019 года. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голландца в 75 миллионов евро.