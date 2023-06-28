Ибрагимович заявил, что у футболиста "Милана" Тонали все получится в "Ньюкасле"

"У него все получится в АПЛ. Думаю, он готов. Конечно, все зависит от него самого. Я дал ему понять, какой настрой нужен ему для победы. Он очень вырос в "Милане", на нем лежит большая ответственность, и он должен продолжать расти. В Англии он отлично справится", — сказал Ибрагимович.