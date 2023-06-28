Полузащитник "Зенита" Вендел ведет переговоры с "Фламенго" и "Коринтианс"

По информации источника, Вендел ведет переговоры с двумя командами из Бразилии. На него претендуют "Фламенго" и "Коринтианс". Вендел выступает за "Зенит" с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.