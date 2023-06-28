Полузащитник "Зенита" Вендел ведет переговоры с "Фламенго" и "Коринтианс"
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Time do Povo.
По информации источника, Вендел ведет переговоры с двумя командами из Бразилии. На него претендуют "Фламенго" и "Коринтианс". Вендел выступает за "Зенит" с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Сообщалось, что интерес к игроку "Зенита" проявляет турецкий "Фенербахче", который хочет взять бразильца в аренду с правом выкупа. Ранее член совета директоров турецкого футбольного куба "Фенербахче" Салахаттин Баки опроверг сообщения об интересе к игрокам петербургского "Зенита" Венделу и Малкому.
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