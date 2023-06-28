Ду Кейрос рассказал, что перешел в «Зенит» благодаря Малкому

Ду Кейрос перешел в «Зенит» благодаря Малкому
Новичок «Зенита» бразильский полузащитник Ду Кейрос во время презентации во флагманском магазине клуба на Невском проспекте рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых повлиял на его решение перейти в питерский клуб.
«Малком. Когда появилось предложение от «Зенита», мы с ним созвонились. Он рассказал очень много хороших вещей о команде. Сказал, чтобы я не сомневался. Поэтому в том числе благодаря его словам я принял это решение. Еще у нас были очень серьезные обсуждения в семье», – передает слова Ду Кейроса корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.
Ду Кейрос перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в июле 2023 года на правах свободного агента. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми истекает в июне 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.
Ду Кейрос дебютировал за главную команду «Коринтианса» в августе 2021 года, в общей сложности сыграв за нее 99 матчей и записав на свой счет 3 гола и 4 голевые передачи.
Ранее в своем телеграм-канале журналист Фабио Алейшо сообщил, что Малком должен присоединиться к «Зениту» в пятницу, 30 июня.