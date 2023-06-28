Ду Кейрос рассказал, что перешел в «Зенит» благодаря Малкому

«Малком. Когда появилось предложение от «Зенита», мы с ним созвонились. Он рассказал очень много хороших вещей о команде. Сказал, чтобы я не сомневался. Поэтому в том числе благодаря его словам я принял это решение. Еще у нас были очень серьезные обсуждения в семье», – передает слова Ду Кейроса корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.