Marca: сегодня состоится решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ»

Нападающий "Пари Сен-Жермен и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе проведет 30 июня решающие переговоры с руководством клуба, после которых будет ясно, останется ли игрок в составе парижан, сообщает испанская газета Marca. Если футболист снова откажется от предложения подписать новый контракт с "ПСЖ", он будет продан в течение ближайших недель. Как отмечает издание, "Реал" вступит в переговоры с французским клубом только после того, как "ПСЖ" определит стоимость Мбаппе.