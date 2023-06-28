«Реал» хочет купить турецкого вундеркинда Гюлера

«Реал» хочет, чтобы турецкий вундеркинд на один сезон остался в «Фенербахче» на правах аренды или играл бы за «Кастилью». Сам Гюлер настроен на более заметную роль. Её могли бы гарантировать «Милан» или дортмундская «Боруссия», но Арда хочет в «Реал».