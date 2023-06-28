«Реал» хочет купить турецкого вундеркинда Гюлера
Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюллер может сменить клубную прописку. В его приобретении заинтересован «Реал», сообщает Marca. Мардридцы намерены оформить трансфер в течение пары недель.
Отступные составляют порядка €18 млн. Агентские выплаты могут сделать трансфер намного дороже.
«Реал» хочет, чтобы турецкий вундеркинд на один сезон остался в «Фенербахче» на правах аренды или играл бы за «Кастилью». Сам Гюлер настроен на более заметную роль. Её могли бы гарантировать «Милан» или дортмундская «Боруссия», но Арда хочет в «Реал».
По информации AS, Гюлеру также интересен вариант с «Севильей».
18-летний Гюлер в 35 матчах завершившегося сезона забил шесть голов и сделал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.