Павлюченко спрогнозировал ближайшее будущее Дзюбы

Павлюченко: Дзюба будет забивать, у него сил ещё полно
Бывший форвард московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос, сохранит ли высокий уровень результативности нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба в новом сезоне.
«Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы ещё забивать голы. У него сил ещё полно, всё будет зависеть от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется», – приводит слова Павлюченко ТАСС.
Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. Он перешёл в команду в статусе свободного агента, заключив соглашение до конца сезона-2022/2023. В 13 матчах за москвичей форвард забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
В конце мая 34-летний Дзюба продлил соглашение с железнодорожниками на один сезон с возможностью пролонгации ещё на один год.
Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак» санкт-петербургский «Зенит», томскую «Томь», тульский «Арсенал», «Ростов» и турецкий «Адана Демирспор».