Павлюченко спрогнозировал ближайшее будущее Дзюбы

«Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы ещё забивать голы. У него сил ещё полно, всё будет зависеть от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется», – приводит слова Павлюченко ТАСС.