Мбаппе высказался об убийстве полицейским 17-летнего юноши

«Мне жаль мою Францию. Это недопустимая ситуация. Сейчас все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушёл от нас слишком рано», — написал Мбаппе на своей странице в «Твиттере».

Во французском городе Нантер накануне, 27 июня, начались массовые беспорядки. Это произошло после того, как полицейский выстрелил в 17 летнего подростка за отказ подчиниться его приказу. В итоге молодой человек погиб от полученного ранения. Отметим, что сотрудник правоохранительных органов был задержан после случившегося. Он обвиняется в умышленном убийстве.