Защитник «Спартака» рассказал, как сдал госэкзамены

«Настрой, как всегда, боевой. Успел отдохнуть: съездил в деревню к бабушке с дедушкой — пробыл там недели полторы. Потом приехал в Москву на пару дней, сдавал диплом, госэкзамены. Когда всё закрыл, уехал в Воронеж. Уже там провёл время с друзьями и близкими. Сдача прошла отлично — на пять сдал госы и диплом», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.