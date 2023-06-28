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Хавбек "Крыльев" Ежов заявил, что тренера Карпина уважают за его простоту и честность

Футболист самарских «Крыльев Советов» и сборной России Роман Ежов объяснил, в чем сильное качество главного тренера национальной команды Валерия Карпина как человека. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист сборной России объяснил, почему игроки уважают Карпина
© РИА Новости

«Почему футболисты уважают Карпина? Потому что он простой мужик. Честный. Будешь играть фигово, он тебе прямо cкажет: «Ты играешь фигово». Не cтанет язвить, ходить вокруг да около, а cкажет прямо, как еcть. За эту чеcтноcть его, наверное, и уважают в первую очередь.

И второй момент: с Карпиным ты не чувствуешь, что он прям тренер, а ты игрок. Вы больше товарищи. Потому что он тоже поиграл, знает все бытовые моменты футболиста. Это тоже важно», — сказал Ежов.

25-летний полузащитник в минувшем сезоне провел за «Крылья» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

В сентябре 2022 года он дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

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