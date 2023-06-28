Футболист сборной России объяснил, почему игроки уважают Карпина

«Почему футболисты уважают Карпина? Потому что он простой мужик. Честный. Будешь играть фигово, он тебе прямо cкажет: «Ты играешь фигово». Не cтанет язвить, ходить вокруг да около, а cкажет прямо, как еcть. За эту чеcтноcть его, наверное, и уважают в первую очередь.



И второй момент: с Карпиным ты не чувствуешь, что он прям тренер, а ты игрок. Вы больше товарищи. Потому что он тоже поиграл, знает все бытовые моменты футболиста. Это тоже важно», — сказал Ежов.